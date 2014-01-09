إليسا تشعل مسرح "ستار أكاديمي" في "البرايم" الأخير

كتب : جهاد أحمد الخميس 09-01-2014 20:50

الفنانة اللبنانية إليسا

أشعلت الفنانة اللبنانية إليسا مسرح "ستار أكاديمي" بمجرد ظهورها من خلف الكواليس وبدأت بغناء "لو أقولك" بمفردها بصحبة الفرقة الاستعراضية.

وقالت إليسا إنها تتمنى التوفيق لجميع الطلاب، وأكدت أن عالم التواصل الاجتماعي سهل الكثير على الفنانين في العصر الحالي.

وظهرت اليسا بإطلالة مميزة مرتدية فستان "فوشيا".

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