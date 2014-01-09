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"التعليم" تعيين محمد هشام رئيسًا لمجلس إدارة المعاهد القومية

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"التعليم" تعيين محمد هشام رئيسًا لمجلس إدارة المعاهد القومية "التعليم" تعيين محمد هشام رئيسًا لمجلس إدارة المعاهد القومية

عين الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، محمد هشام حسن، رئيسًا شرفيًا لمجلس إدارة جمعية المعاهد القومية، بعد حصوله على أعلى الأصوات بانتخابات عضوية المجلس، والتى تمت أواخر الشهر الماضى، بالإضافة إلى تعيين ناجى الشهابى عضوًا بالمجلس، والدكتورة عزة محمد عضوًا بالجمعية.

وكان الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، قد أصدر قرار، أمس الأربعاء، بتعيين محمود وهدان مديرًا تنفيذيًا للمجلس.

وكانت الجمعية قد انتهت من انتخاباتها بإعلان فوز كل من (محمد هشام حسن وحصل على ٢٣ صوتًا، ونبيه زهران بـ١٧ صوتًا، وكذلك حامد عبد الوهاب بـ١٧ صوتًا أيضًا، وهم من أعضاء المجلس القديم، كما فاز محمد محسن التاجورى بـ١٧ صوتًا، ومحمد محمود عباس حصل على ١٦ صوتًا، بينما فاز حمزة محمد على بـ١٤ صوتاً".

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