مسدس “ياريجين” يحل محل “ماكاروف” في الجيش الروسي

أفادت مصادر في وزارة الدفاع الروسية، بأن وحدات الجيش الروسي بدأت تتسلم الدفعات الأولى من مسدس “ياريغين” روسي الصنع الذي سيحل محل مسدس “ماكاروف” الشهير الذي استخدم في الجيش والشرطة الروسيين على مدى عقود.

وكان من المقرر أن يتسلم الجيش الروسي المسدسات الجديدة عام 2003، وتزودت وحدات الجيش آنذاك بدفعات تجريبية. لكن كثرة مسدسات “ماكاروف” القديمة والذخائر الملحقة بها التي تراكمت في مستودعات وزارة الدفاع جعلت القيادة العسكرية الروسية تؤجل عملية تزويد الجيش بالمسدسات الجديدة إلى فترة ما بعد عام 2011، هذا بالإضافة إلى اكتشاف بعض العيوب في المرحلة الأخيرة من اختبار المسدس الجديد

قام مصنع إيجيفسك الميكانيكي الروسي بتصنيع هذا المسدس الذي يبلغ طوله 198 ميليمترا (طول مسدس ماكاروف 161.5 ملم) ، وطول ماسورته 112 ملم (112 ملم في مسدس ماكاروف). ويبلغ وزن المسدس الجديد 950 غراما (وزن مسدس ماكاروف 730 غراما.) ويتسع مخزن المسدس الجديد لـ 18 طلقة من عيار 9 ملم من طراز “7H21 بارابيلوم” (يتسع مخزن مسدس “ماكاروف لـ 8 طلقات فقط). ويعادل مدى الرمي الدقيق منه 50 مترا (50 مترا لدى ماكاروف ). وتبلغ السرعة الأولية للرصاصة 465 مترا في الثانية (315 مترا في الثانية لماكاروف).