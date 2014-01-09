"شل للزيوت" توقع اتفاقية مع بريليانس بافاريان أوتو

وقعت شركة شل للزيوت - مصر عقد شراكة جديد مع شركة بريليانس بافاريان أوتو بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجى بين الشركتين.

وبموجب هذه الشراكة، ستقوم شركة شل بتقديم أفضل أنواع الزيوت والخدمات الفنية للمستهلك المصرى من خلال مراكز الخدمة التابعة لشركة بريليانس بافاريان أوتو.

وقال ساهر هاشم، العضو المنتدب لشل للزيوت - مصر إن الاتفاق يمثل بداية تحالف استراتيجى طويل المدى بين الشركتين الرائدتين، لافتا إلى شركة شل للزيوت الاختيار الأول لكبرى شركات وتوكيلات السيارات فى مصر، لأن ذلك يعنى أنها ما زلت تحافظ على ريادتها فى السوق المحلى والدولى.

وتكمن أهمية الشراكة فى الخبرات الواسعة التى تمتلكها شركة شل للزيوت - مصر من خلال قائمة متنوعة من الزيوت التى تلبى احتياجات محركات السيارات الحديثة التى تعمل بالبنزين، من بينها زيت "شل هيلكس ألترا" ذو التقنية العالية والمتطورة.

ومن الجدير بالذكر أن شركة شل تمتلك أفضل فريق من الخبراء المتخصصين فى تطوير تكنولوجيا زيوت التشحيم يضم أكثر من 200 باحث و300 استشارى وفنى و1000 مختص.

وقال خالد سعد، نائب المدير العام لبريليانس بافاريان أوتو إنه على ثقة تامة من أن الشراكة مع شركة شل للزيوت، مورد الزيوت الأول فى مصر، سوف تمهد الطريق نحو مزيد من النجاح. وأضاف قائلا: "فبفضل هذه الشراكة، سنتمكن من تنفيذ خطتنا التسويقية للعام الجديد، مع زيادة وعى عملاؤنا عن جودة المنتجات المستخدمة فى خدمات ما بعد البيع والصيانة الدورية.

وأكد سعد أن الشركة عززت مكانتها عقب إطلاق العديد من الفئات مثل إصدار جينبى ميكروباص ومينى باص، حيث تخطت مبيعاتها حوالى مليون سيارة مما منح الشركة نصيب الأسد من التنافسية فى السوق الصينى.

كما أن الشركة تعمل دائما على زيادة صادراتها من فئات سيارات بريليانس إلى الشرق الأوسط، أفريقيا، أمريكا الشمالية والجنوبية ودول أوروبا.

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