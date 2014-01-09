بالصور.. طلاب المرحلة الابتدائية يبدأون امتحاناتهم بكفر الشيخ

بدأت امتحانات الصف السادس الابتدائى بكفر الشيخ، حيث يؤدى 49 ألفًا و64 طالبًا منهم 852 باللغات ودمج 92 ومنازل 217 طالبًا والفصل الواحد 369 طالبًا أدوا الامتحان فى 420 لجنة.

وتفقد الدكتور محمد صالح الإمام، وكيل وزارة التربية والتعليم لجان مدرستى اللغات والوحدة العربية ورافقه مصطفى مرعى.

وأكد الدكتور محمد صالح الإمام، وكيل الوزارة، أن الامتحانات بكفر الشيخ تسير فى هدوء وتم توفير كل السبل التى تتيح للطالب أداء الامتحانات فى جو مناسب.

وأضاف وكيل الوزارة بضرورة ألا تلتزام بتحقيق بيئة التعلم الآمنة بمعيرها العلمية لنأخذ نهج الجودة وتحقيق الطمأنينة وصولاً لاقصى درجات الأداء من المسئولين لتحقيق أجود منتج وهو الطالب فى مديرية التربية واتعليم بكفر الشيخ لأننا جميعاً نعمل من أجل تحقيق الارتقاء بالعنصر البشرى فى أكرم صوره.

وأشار وكيل الوزارة وبفحص أوراق الأسئلة أثناء الجولة تبين أن صياغات هذه الأسئلة اتخذت منهج القياس التربوى والنفسى الصحيحة وأن الأسئلة فى متن المقرر الدراسى وتحققت فيها مواصفات الورقة الامتحانية بالإضافة إلى الشكل العام للورقة اتخذت كل المعايير التى تحقق للطالب راحة النظر ووضوح المطلوب منه.

وأشار إلى أن الارتياح يعم الزملاء المعلمين وأتقدم لكل معلمى المحافظة بالشكر والتقدير على العناية الفائقة وصولاً لتحقيق أرقى مرتب الصحة والأمان والتعليم القائم على المعرفة والابتكار والإبداع.

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