سيناتور ياباني يزور كوريا الشمالية الأسبوع المقبل

يتوجه سيناتور ياباني مجددًا الأسبوع المقبل إلى كوريا الشمالية بدعوة من سلطات بيونج يانج، حسبما أعلن مكتبه، الخميس.

كان أنتونيو إينوكي، البطل السابق في المصارعة، قام في نوفمبر الماضي، بزيارة مثيرة للجدل إلى كوريا الشمالية دون موافقة البرلمان الياباني، وعوقب بعد عودته بتعليق مهامه لمدة شهر.

ولكن هذه المرة ليس بحاجة لإذن، لأن الدورة البرلمانية انتهت، فيما قال مساعد السناتور إينوكي: «لا نعلم بعد من سيلتقي السيناتور وسوف نعلم بذلك بعد وصولنا».

وأضاف أن «محادثاته مع المسؤولين، الذين سيلتقيهم، ستشمل على ما يبدو الدبلوماسية عبر الرياضة، وأيضًا احتمال قيام برلمانيين يابانيين آخرين بزيارة بيونج يانج».