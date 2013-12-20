عاجل| اغتيال مسؤول المخابرات العسكرية فى "بنغازي" الليبية

كتب : بنغازي - (أ ف ب) الجمعة 20-12-2013 20:25

أعلن مسؤول أمنى ليبي، اليوم، اغتيل العقيد فتح الله عبدالرحيم القزيري، رئيس فرع الاستخبارات العسكرية في مدينة بنغازي، برصاص مجهولين شرق البلاد في مدينة درنة، التي تشهد انفلاتا أمنيا واسعا وغيابا تاما لمؤسسات الدولة خصوصا الامنية والعسكرية.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه "إن مجهولين أطلقوا وابلا من الرصاص على العقيد فتح الله عبدالرحيم خلال زيارة اجتماعية قام بها إلى مدينة درنة". وأضاف أن "القزيري، الذي تم تكليفه قبل أيام بهذا المنصب المهم في الجيش الليبي قتل وسط مدينة درنة بعد حضوره لعقد قران ابنة شقيه المقيم في تلك المدينة". كماأوضح أن "القزيري فارق الحياة مباشرة بعد تلقيه عدة رصاصات في أماكن متفرقة من الجسم وأن جثته نقلت إلى مستشفى درنة المركزي".

وبلغ عدد الذين تم اغتيالهم في مدينتي بنغازي ودرنة قرابة الثلاثمائة شخصا خلال الأشهر الأخيرة ولم تتمكن سلطات البلاد الهشة من القبض على ضالعين في هذه العمليات التي استهدفت رجال الجيش والشرطة إضافة إلى رجال الدين والقضاء ونشطاء سياسيين وإعلاميين.