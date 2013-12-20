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عقار "وارفارين" يزيد خطر السكتات الدماغية بين مرضى الرجفان الأذينى

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عقار "وارفارين" يزيد خطر السكتات الدماغية بين مرضى الرجفان الأذينى عقار "وارفارين" يزيد خطر السكتات الدماغية بين مرضى الرجفان الأذينى

حذرت دراسة أمريكية طبية من أن المرضى الذين يتناولون عقار"وارفارين" الخاص بالسيولة للوقاية من مخاطر الإصابة بالجلطات، وأمراض القلب، قد يعرضوا أنفسهم لمخاطرالإصابة بالسكتات الدماغية، خاصة بين المرضى الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب .

وأوضح الباحثون، أن المرضى الذين يعانون من الرجفان الأذينى "عدم انتظام ضربات القلب"، تتضاعف بينهم احتمالات الإصابة بجلطات المخ فى الشهر الأول من تناول الدواء، مقارنة بالمرضى الذين تنالوا عقاقير أخرى .

تأتى هذه النتائج لتناقض العديد من النتائج المتوصل إليها فى دراسات سابقة عن سلامة عقار "وارفارين" على صحة مرضى القلب .

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