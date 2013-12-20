بحضور الفخراني و"أم أشرف".. مؤتمر شعبي بـ"الخلافين" لدعم الدستور

الفخراني: المحظورة فصلت دستور 2012 لخدمة أهدافها

كتب : كرم القرشي منذ 16 دقيقة

قال الدكتور محمد نور فرحات، الخبير الاقتصادي: إن الموافقة على الدستور الجديد سيجعل الاقتصاد في أفضل صوره، وسيخلق فرصًا جيدة للاستثمار، وأنه - أي الدستور الجديد - يحمل الخير الكبير، وخاصة للفلاحين وعمال الزراعة، وذلك من خلال إقرار المعاشات والأراضي المستصلحة، ولذلك يجب الخروج والتوجه للصناديق والتصويت بنعم للدستور، لضمان هذه اﻻستحقاقات.

جاء ذلك في المؤتمر الشعبي الذى عقد بقرية "الخلافين" التابعة لمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ، لدعم التصويت بنعم للدستور، بحضور جماهيري.

وقال حمدي الفخراني، النائب السابق، في كلمته بالمؤتمر، إن الجماعة المحظورة قامت بتفصيل دستور 2012 لخدمة أغراضها، ويجب عدم مقارنة الدستور الجديد به، حيث أعدته نخبة من خيرة أبناء مصر، موضحًا للمصريين أن العيوب التي كانت بالدستور الإخواني تم معالجتها وتلافيها بالدستور الجديد.

فيما هاجم إبراهيم معوض، منسق جبهة "مصر بلدنا" الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، بشدة، مؤكدًا أن عدم إعلانه بأن تنظيم جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي عير مقبول.

وطالب "معوض" جميع المصريين الشرفاء التوجه يومي 14 و15 من شهر يناير المقبل لصناديق الاستفتاء، والتصويت بنعم للدستور؛ لتحقيق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

وأكد يوسف البدري، عضو مجلس الشعب السابق، أن التصويت بنعم على الدستور الجديد واجب وطني، معلنًا أن شعب محافظة كفر الشيخ يعلن تأييده لترشيح الفريق أول عبدالفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية.

فيما روت "أم أشرف" (بطلة واقعة التعدي عليها بالصفع أمام قصر الاتحادية أثناء محاكمة مرسي)، على الحاضرين القصة الكاملة للتعدي عليها بالصفع على وجهها من أحد عناصر الإخوان، وأنهت "أم أشرف" كلمتها بدعوة الحضور للتصويت بنعم للدستور، ووجهت الدعوة للسيسي باسم الحضور للترشح لرئاسة الجمهورية.