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غدًا.. وزير الأوقاف يلتقي قيادات العمل الدعوي ببني سويف

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غدًا.. وزير الأوقاف يلتقي قيادات العمل الدعوي ببني سويف غدًا.. وزير الأوقاف يلتقي قيادات العمل الدعوي ببني سويف

كتب : وائل فايز الجمعة 20-12-2013 21:26

في إطار التنسيق الكامل بين الأزهر والأوقاف، يُعقد اجتماعًا مشتركًا لقيادات الأوقاف والوعظ والأزهر بمحافظة بني سويف، برئاسة الدكتورمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مساء الغد، بحضور المستشارم جدي البتيتي محافظ بني سويف.

وأكدت الوزارة أن اللقاء يركز على أمرين أساسيين وهما مناقشة ما يتصل بشؤون الدعوة، والتنسيق والتكامل بين هيئات الأزهر والأوقاف بالمحافظة، بالإضافة إلى التعريف بدور ممثلي الأزهر بلجنة الخمسين في الحفاظ على الهوية الإسلامية والثوابت الإسلامية، ودور الأزهر في الدستور الجديد.

يأتي هذا الاجتماع ختاما لأعمال القافلة الدعوية المشتركة بين علماء الأزهر والأوقاف، التي تجوب المحافظة على مدار يومين.

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