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أهالي "البصارطة" يتصدون لوقفة المحظورة في معقلها

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أهالي "البصارطة" يتصدون لوقفة المحظورة في معقلها أهالي "البصارطة" يتصدون لوقفة المحظورة في معقلها

كتب : سهاد الخضري منذ 19 دقيقة

تصدى أهالي قرية "البصارطة" - قبل قليل - للوقفة الاحتجاجية التي نظمها أنصار جماعة الإخوان المحظورة بقريتهم، والتي تعد أحد معاقل المحظورة بدمياط.

كان عدد من أنصار جماعة الإخوان قد نظموا وقفة للتنديد بما أسموه "انقلابًا عسكريًا"، والمطالبة بعودة المعزول، والدعوة لمقاطعة الاستفتاء.

جدير بالذكر أن تلك الوقفة هي الثانية للمحظورة بنفس المكان في اليوم ذاته، حيث نظم أعضاء المحظورة عصر اليوم وقفة أخرى قاموا خلالها بقطع الطريق قبل أن يتصدى لهم الأهالي وتقع اشتباكات بين الطرفين.

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