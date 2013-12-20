أخبار عاجلة

برلماني: تعديلات قانون السلطة القضائية لا تستهدف قاضي «تيران وصنافير» -
في اليوم الأول للحملة القومية.. تطعيم 550 ألف طفل ضد الشلل بالقليوبية -
فيديو| أديب عن هجوم صحف أمريكية على السيسي: «هنطلع مذكرات هيلاري» -
عفا عنه «مرسي» وقتله الجيش.. 10 معلومات عن «أبو أنس الأنصاري» -
فيديو| فقيه دستوري عن حكم تيران وصنافير: تصادم قضائي لا يصح في دولة القانون -
بعد أزمة «مجاهد».. السنجري يتولى مهام منصب وكيل وزارة التعليم بالشرقية -
اهداف مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 .. الدوري الاسباني -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح كيف تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإرهاب -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: يوجد كيميا بين الرئيس السيسي ودونالد ترامب -
نقيب المأذونين يكشف أغرب حالة طلاق لزوجة انفصلت بسبب "صباح الخير" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

عمرو موسى: المصريون يريدون السيسي رئيسا

Google+ Print
عمرو موسى: المصريون يريدون السيسي رئيسا عمرو موسى: المصريون يريدون السيسي رئيسا

كتب : جهاد أحمد منذ 21 دقيقة

قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لصياغة الدستور، إن المزاج العام المصري يريد الفريق أول عبدالفتاح رئيسًا للجمهورية، مؤكدًا على تأييده للسيسي رئيسًا.

وأضاف موسى خلال الحوار الذي نظمته وزارة الشباب لمناقشة الدستور بحضور خالد عبدالعزيز وزير الشباب، والذي أدارته الإعلامية رشا نبيل مقدمة برنامج " في يوم" على قناة "دريم 2"، أنه يجب إتاحة الفرصة للسيسي ليكون رئيسًا للبلاد كما يريد المصريون.

وأوضح موسى أن الشباب الذين شاركوا في لجنة الخمسين كانوا على قدر المسؤولية، مشيرًا إلى أنهم كانوا مطلعين وحاضرين دائمًا، ويتناقشون بوعي شديد، ضاربًا المثل بأحدهم عندما قرأ له مادة من مواد دستور البرازيل.

وأشار موسى إلى أن الدستور الجديد أنهى ما يُسمى بـ"الديكتاتور"، وألزم الدولة بحقوق المصريين في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن الدستور سيقضي على الفساد والوساطة التي عانينا منها لسنوات طويلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
فيديو| أديب عن هجوم صحف أمريكية على السيسي: «هنطلع مذكرات هيلاري»

فيديو| أديب عن هجوم صحف أمريكية على السيسي: «هنطلع مذكرات هيلاري»

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: يوجد كيميا بين الرئيس السيسي ودونالد ترامب

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: يوجد كيميا بين الرئيس السيسي ودونالد ترامب

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح ماذا تريد مصر من أمريكا وماذا تريد أمريكا من مصر

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح ماذا تريد مصر من أمريكا وماذا تريد أمريكا من مصر

مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب

مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب