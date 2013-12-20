عمرو موسى: المصريون يريدون السيسي رئيسا

كتب : جهاد أحمد منذ 21 دقيقة

قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لصياغة الدستور، إن المزاج العام المصري يريد الفريق أول عبدالفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية، مؤكدًا على تأييده للسيسي رئيسًا.

وأضاف موسى خلال الحوار الذي نظمته وزارة الشباب لمناقشة الدستور بحضور خالد عبدالعزيز وزير الشباب، والذي أدارته الإعلامية رشا نبيل مقدمة برنامج "مصر في يوم" على قناة "دريم 2"، أنه يجب إتاحة الفرصة للسيسي ليكون رئيسًا للبلاد كما يريد المصريون.

وأوضح موسى أن الشباب الذين شاركوا في لجنة الخمسين كانوا على قدر المسؤولية، مشيرًا إلى أنهم كانوا مطلعين وحاضرين دائمًا، ويتناقشون بوعي شديد، ضاربًا المثل بأحدهم عندما قرأ له مادة من مواد دستور البرازيل.

وأشار موسى إلى أن الدستور الجديد أنهى ما يُسمى بـ"الديكتاتور"، وألزم الدولة بحقوق المصريين في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن الدستور سيقضي على الفساد والوساطة التي عانينا منها لسنوات طويلة.