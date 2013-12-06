حبس مراسل قناة أمريكية 15 يومًا بتهمة «إثارة الفوضى والفتنة الطائفية» بالمنيا

قررالمستشار تامر فاروق، المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، الجمعة، حبس مراسل إحدى القنوات الأمريكية 15 يوما على ذمة التحقيقات، والذي تم القبض عليه منتصف الأسبوع الماضي أثناء تواجده في أحد الأماكن العامة بتهمة إثارة الفوضى وإشعال الفتنة الطائفية، بالإضافة إلى نقله صورة خاطئة عن اضطهاد الأقباط بمصر على غير الحقيقة.

كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على المدعو، «بيشوي.أ.ب»، لقيامه بتصوير بعض المنشآت الشرطية والعسكرية والمنشآت القبطية التي تعرضت لاعتداءات أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي، عقب فض اعتصامي «رابعة والنهضة» في أغسطس الماضي بالمنيا، واندساسه بين المواطنين على أنه ناشط سياسي وحقوقي، وكذلك في القرى التي شهدت أحداث «فتنة طائفية» مؤخرا وهى نزلة البدرمان بديرمواس والحوارته ونزلة عبيد بمركز المنيا، والتقى بعدد من المواطنين المسيحيين وأجرى مقابلات معهم.وكشفت التحريات أن «المتهم هو صاحب أول قضية من نوعها في مصر ، حيث طلب تغيير ديانته في البطاقة، حيث أنه أول متنصر وكان اسمه محمد السيد عمر حجازي من محافظة بورسعيد، ومتزوج من المنيا، وقال وقتها انه اعتنق المسيحية منذ أن كان عمره لايتجاوز 16 عاما».وتبين أن أجهزة الأمن رصدت تحركاته منذ وصوله للمنيا حتى تم القبض عليه وبحوزته كاميرا و4 «كروت ذاكرة» يستخدمها في تصوير المظاهرات والمسيرات والمنشأت الهامة.