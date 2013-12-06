بالصور.. لقطات من داخل سجن مانديلا
مانديلا خلال زيارة السجن. زنزانة مانديلا من الداخل. ثكنات الجنود من الداخل. لافتة ترحب بالزائرين. أطلق سراح آخر السجناء السياسيين في الجزيرة عام 1991، واستخدمت حتى عام 1996 كسجن للمجرمين. منارة جزيرة روبن التي بنيت في عام 1864. صورة جوية تظهر الجزيرة بأكملها.إعلان - Ads إعلان - Ads نشر موقع «سي إن إن» باللغة العربية صورًا لسجن دراكنستاين بجزيرة روبن بالقرب من مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، حيث قضى الزعيم الراحل نيلسون مانديلا فترة حبسه، والتي استمرت 27 عامًا حتى الإفراج عنه في عام 1990.