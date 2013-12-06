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بالصور.. لقطات من داخل سجن مانديلا

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نشر موقع «سي إن إن» باللغة العربية صورًا لسجن دراكنستاين بجزيرة روبن بالقرب من مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، حيث قضى الزعيم الراحل نيلسون مانديلا فترة حبسه، والتي استمرت 27 عامًا حتى الإفراج عنه في عام 1990. لقطات من سجن مانديلا لقطات من سجن مانديلا لقطات من سجن مانديلا مانديلا خلال زيارة السجن. لقطات من سجن مانديلا زنزانة مانديلا من الداخل. لقطات من سجن مانديلا ثكنات الجنود من الداخل. لقطات من سجن مانديلا لافتة ترحب بالزائرين. لقطات من سجن مانديلا أطلق سراح آخر السجناء السياسيين في الجزيرة عام 1991، واستخدمت حتى عام 1996 كسجن للمجرمين. لقطات من سجن مانديلا منارة جزيرة روبن التي بنيت في عام 1864. لقطات من سجن مانديلا صورة جوية تظهر الجزيرة بأكملها.

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