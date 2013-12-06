أخبار عاجلة

8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

رفع حظر تزويد محطات توليد الكهرباء بالمحروقات فى جنوب وغرب ليبيا

Google+ Print
رفع حظر تزويد محطات توليد الكهرباء بالمحروقات فى جنوب وغرب ليبيا رفع حظر تزويد محطات توليد الكهرباء بالمحروقات فى جنوب وغرب ليبيا

أعلن محتجون أنهم أوقفوا منع تزويد محطات الكهرباء بالوقود فى غرب وجنوب ليبيا، بعدما تسببوا بنقص الكهرباء فى البلاد، وخصوصا فى العاصمة.

وكانت وزارة الكهرباء قد حذرت، الأربعاء، من أن الوضع بات "حرجا"، وأن عددا كبيرا من المدن قد يغرق فى الظلام، إذا ما استمرت هذه التحركات.

وأعلن مندوبون عن الأقلية الأمازيغية الذين يطالبون بإدراج خصوصياتهم الثقافية فى الدستور، فى بيان "تعليق اعتصامهم" الذى كان يغلق منذ نهاية سبتمبر أنبوبا للغاز يغذى عددا من محطات توليد الكهرباء فى غرب ليبيا.

واستأنفت محطة أخرى فى جنوب ليبيا العمل، الخميس، بعد رفع المنع عن التزود بالغاز الذى فرضه المحتجون من أقلية طوبوس الذين كانوا ينتقدون أيضا تهميشهم، كما أعلنت إدارة المحطة فى تصريح نشرته وكالة الأنباء الليبية.

وقد تأثرت العاصمة الليبية طرابلس بنقص الطاقة، وأصبح تقنين الكهرباء الذى يستمر ساعات أمرا مألوفا.

كذلك أثر انقطاع التيار على الإنترنت والهاتف النقال، وتشكلت طوابير انتظار طويلة أمام محطات البنزين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365