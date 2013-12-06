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نصائح مهمة قبل وبعد استخدام الليزر لإزالة الشعر

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نصائح مهمة قبل وبعد استخدام الليزر لإزالة الشعر نصائح مهمة قبل وبعد استخدام الليزر لإزالة الشعر

إزالة الشعر من المشكلات التى تواجه الكثيرات، وتسعى إلى إيجاد طريق البديلة ومن تلك الطرق استخدام الليزر، إلا أن هناك العديد من الأشخاص الذين يلجئون إلى استخدام الليزر، ومعه تبدأ التساؤلات عن كيفية عمله وهل له أضرار؟

تقول الدكتورة رشا رشيد أخصائية الجلدية والتناسلية واختصاص الليزر وجراحة الجلد، إن الليزر يعتبر أحدث وسائل إزالة الشعر، ويعمل من خلال توجيه أشعة الليزر إلى الجلد بشكل معين، بحيث تتأثر بوصيلات الشعر ويتم إتلاف جذور الشعر، ويتوقف نموها.

وأضافت رشا أن بعد إجراء عدد من الجلسات لإزالة الشعر بالليزر الذى يعمل على تأخير نمو الشعر، بعد كل جلسة، إلا أنه لا يقوم بإزالتها نهائيا، مضيفة أن هناك عددا من الأمور يجب اتباعها عند إجراء تلك الجلسات منها عدم تعريض الجسم إلى الشمس لفترة شهر على الأقل قبل الجلسات، يمنع تماما استخدام أى وسيلة لإزالة الشعر قبل بدء كورس الإزالة بأسبوعين على.

وأشارت إلى ضرورة التوقف عن إجراء أى ماسكات أو كريمات لتقشير أو تشقير البشرة، بالإضافة إلى ضرورة إزالة الشعر "بأمواس أو من خلال الحلاقة"، كما يكمن استخدام مخدر موضعى إذا كانت البشرة حساسة وتتأثر بأشعة الليزر.

أما عن النصائح التى يمكن توجيهها بعد الانتهاء من جلسة استخدام الليزر، يجب أولا استخدام كريم مهدئ للجلد، بالإضافة إلى عدم التعرض إلى الشمس لفترات طويلة، وإذا كانت هناك ضرورة يجب اختيار واقى شمس مناسب، بعض الأمور التى تقلق من يقوم بتلك الجلسات هى ظهور الشعور خلال فترة لا تتجاوز الخمس أيام، إلا أن ذلك ليس نمو الشعر بل هو بقايا الشعر وغالبا ما يسقط بعدد 10 أيام على الأكثر، لذلك لا يجب أن يستخدم أى وسيلة لإزالته.

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مصر 365