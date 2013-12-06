مارجيلوف: مانديلا فى طليعة المناضلين أمثال عبد الناصر وغاندى

نعى المبعوث الخاص للرئيس الروسى إلى أفريقيا ميخائيل مارجيلوف، اليوم الجمعة، نيلسون مانديلا الرئيس السابق لجمهورية جنوب أفريقيا، معتبرا أنه كان "آخر رجل سياسة حقق أهدافه بعد احتجاجات غير عنيفة".

وقال مارجيلوف، لوكالة (نوفوستى) الروسية للأنباء، إن "مانديلا وقف ويظل يقف فى طليعة المناضلين من أجل الحرية والاستقلال أمثال ماهاتما غاندى وجوهر لال نهرو وجمال عبد الناصر".

وأشار إلى أن مانديلا خاض نضالا طويلا، وشهد قيام الدولة التى ناضل من أجلها.. وعبر عن اعتقاده بأن الناس سيحفظون ذكرى نيلسون مانديلا الطيبة.

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