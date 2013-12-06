أخبار عاجلة

8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مارجيلوف: مانديلا فى طليعة المناضلين أمثال عبد الناصر وغاندى

Google+ Print
مارجيلوف: مانديلا فى طليعة المناضلين أمثال عبد الناصر وغاندى مارجيلوف: مانديلا فى طليعة المناضلين أمثال عبد الناصر وغاندى

نعى المبعوث الخاص للرئيس الروسى إلى أفريقيا ميخائيل مارجيلوف، اليوم الجمعة، نيلسون مانديلا الرئيس السابق لجمهورية جنوب أفريقيا، معتبرا أنه كان "آخر رجل سياسة حقق أهدافه بعد احتجاجات غير عنيفة".

وقال مارجيلوف، لوكالة (نوفوستى) الروسية للأنباء، إن "مانديلا وقف ويظل يقف فى طليعة المناضلين من أجل الحرية والاستقلال أمثال ماهاتما غاندى وجوهر لال نهرو وجمال عبد الناصر".

وأشار إلى أن مانديلا خاض نضالا طويلا، وشهد قيام الدولة التى ناضل من أجلها.. وعبر عن اعتقاده بأن الناس سيحفظون ذكرى نيلسون مانديلا الطيبة.
>موضوعات متعلقة..

◄رئيس جنوب أفريقيا الأسبق: مانديلا جسد آمالنا وأحلامنا

◄مستشار الأمن القومى الأمريكى تنعى "نيلسون مانديلا"

◄هولاند يأمر بتنكيس الأعلام حدادًا على نلسون مانديلا

◄بكين تشيد بمانديلا "صديقا مخلصا للشعب الصينى"

◄الأمير ويليام: مانديلا كان "استثنائيًا وملهمًا"

◄أوباما يجرى اتصالا برئيس جنوب أفريقيا ليقدم تعازيه فى وفاة مانديلا

◄حزب المؤتمر الوطنى: جنوب أفريقيا خسرت عملاقا للإنسانية بوفاة مانديلا

◄باراك أوباما يأمر بتنكيس الأعلام حدادا على نلسون مانديلا

◄عشرات الآلاف يحتشدون أمام منزل مانديلا للتعبير عن حزنهم لرحيله

◄الرئاسة تنعى مانديلا وتؤكد: سيظل فى قلوب وعقول المصريين رمزا للنضال

◄بالفيديو والصور.. هكذا استغل مانديلا رياضة "الرجبى" فى توحيد البيض والسود ببلاده

◄أبو مازن: مانديلا من أشجع رجالات العالم الذين وقفوا مع فلسطين

◄نصائح نيلسون مانديلا فى رسالة لم يستمع لها المصريون: الثورة لا تكتمل بالتشفى والإقصاء.. عليكم احتواء أتباع النظام السابق فهم مواطنون.. واحذروا الحرب الأهلية أو عودة الدكتاتوريات

◄بان كى مون ينعى مانديلا..وأعضاء مجلس الأمن يقفون دقيقة حدادًا لوفاته

◄البرادعى ناعياً "مانديلا": الإنسانية فقدت ابنها الأكبر

◄المسلمانى: رحيل "نيلسون مانديلا" خسارة كبيرة للإنسانية

◄"مانديلا مات.. يا ميت خسارة ع اللى مات".. المنية تغيب أيقونة الحرية عن عمر يناهز 95 عاماً بعد صراع مع المرض..جنوب أفريقيا تنكس أعلامها حداداً وتُعِد جنازة شعبية..وتوقعات بحضور أغلب قادة العالم

◄رئيس جنوب أفريقيا: تشييع مانديلا فى جنازة رسمية وتنكيس أعلام البلاد

◄وفاة المناضل ورئيس جنوب أفريقيا السابق نيلسون مانديلا
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات

مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات

بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات