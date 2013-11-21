هيكتور كوبر: هل يضم الوصل رونالدينيو؟ الكل يريد اللعب في دبي

أكد هيكتور كوبر مدرب الوصل، أنه لم يتحدث معه أحد حول نية الوصل التعاقد مع البرازيلي رونالدينيو لاعب أتليتكو مينيرو البرازيلي في يناير المقبل.

وقال كوبر في مؤتمر صحفي "لم يتحدث معي احد عن رونالدينيو، ولم أتحدث مع احد بشأن اللاعبين، ولكن الجميع يريد الآن اللعب في دبي".

وكانت تقارير صحفية إماراتية قد أشارت إلى دخول الوصل في مفاوضات لضم رونالدينيو في الشتاء المقبل بعدما أبدى اللاعب رغبته في قضاء عطلة رأس السنة بدبي.

ويستعد الوصل لمواجهة دبي يوم السبت في الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم.

وأضاف "استطعت الحصول على فكرة عامة عن الوصل بعد الأيام القليلة التي قضاها مع الوصل".

وقال "أعمل على تصحيح الأمور، والأمر الذي يحمسني الآن هو ما أراه من اللاعبين من عزيمة واستجابة للتعليمات، وخطوة بخطوة لنصل لأهدافنا".

وأضاف "أنا شخص أحب العمل، ويجب أنا يكون لنا هدف واضح، وهدفنا الفوز في المباريات القادمة، وهناك فرق بين الآمال والوعود، ولا أستطيع أن اعطي الوعود الآن، بعد تقييم الفريق بشكل جيد سنقدم وعودنا وطموحنا".