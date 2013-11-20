"البروسيلا"يسبب الحمى الملطية والتهابات مزمنة بالعظام والعمود الفقرى

تسال إحدى السيدات: "ابنى بالسنة الثانية بالجامعة ويبلغ من العمر 18 عاما يعانى من ارتفاع بدرجة الحرارة منذ 10 أيام مع آلام بالمفاصل وعرق غزير وصداع، وتناول العلاج اللازم، وتردد على عدد كبير من الأطباء بدون فائدة، مع العلم أنه هو وزملاؤه بالجامعة يكثرون من تناول الوجبات الجاهزة من الشارع أثناء وجودهم بالجامعة، فما تشخيص هذه الحالة وكيفية التعامل معها وعلاجها؟

يجيب الدكتور عمر هيكل أستاذ الكبد والجهاز الهضمى قائلا: انتشرت الوجبات السريعة بالمطاعم وبالذات فى أماكن التجمعات الطلابية حول المدارس والجامعات وللأسف لا تخضع أغلب هذه الأماكن للإشراف الطبى ولا الكشف الدورى على العاملين وبائعى المواد الغذائية ولا يوجد كذلك إشراف على ما يقدموه للناس.

وينصح المريض بأن يقوم بعمل خريطة لدرجة الحرارة تسجل كل 4 ساعات وكذلك متابعة وتسجيل الأعراض الإكلينيكية التى يشكو منها المريض بدقة، ويجب إجراء تحليل مزرعة للبول وكذلك مزرعة براز، وتحليل دم ووظائف كبد، لمعرفة نوع الميكروب المسبب لارتفاع درجة الحرارة، وغالبا حسب شكوى المريض من أن ارتفاع درجة الحرارة يصاحبه آلام بالمفاصل والعضلات وعرق غزير، أن يكون البر وسيلا والذى أدى إلى الحمى الملطية والتى حدثت للمريض نتيجة تلوث مصادر الطعام والشراب واللجوء إلى الوجبات الجاهزة التى لا يتم الطهى الجيد للحوم فيها، وكذلك استخدام الجبن من ألبان مجهولة المصدر والتى لا يتم غليها أو التعامل معها والعلاج فى هذه المرحلة يعتمد فى الابتعاد نهائيا عن الوجبات الجاهزة وتعويض الجسم بمحلول معالجة الجفاف وإعطاء كبسولات" دوكساسيكلين وريسامبسين" وهى كبسولات عبارة عن مضاد حيوى ويتم تناولها لمدة 6 أسابيع.

وينصح المريض بإجراء مزيد من التحاليل والفحوصات الأخرى مثل مزرعة للدم وكذلك أشعة على فقرات الظهر والحوض لأنه من المعروف علميا أن ميكروب البر وسيلا يؤدى إلى التهابات مزمنة بالعظام والعمود الفقرى، وينتقل أساسا من الحيوانات المصابة مثل البقر والجاموس والماعز والخراف إلى الإنسان الذى يتعامل مع الحيوانات المصابة أو الإنسان الذى يأكل لحوم الحيوانات المصابة غير المطهية بشكل جيد.