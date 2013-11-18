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محافظ الوادى الجديد:تخصيص45مليون جنيه لشراء محركات ديزل لـ"الآبار"

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محافظ الوادى الجديد:تخصيص45مليون جنيه لشراء محركات ديزل لـ"الآبار" محافظ الوادى الجديد:تخصيص45مليون جنيه لشراء محركات ديزل لـ"الآبار"

قال اللواء محمود خليفة، محافظ الوادى الجديد، إن الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الرى، قد وافق على اعتماد 45 مليون جنيه لشراء محركات ديزل للآبار، وإحلال وتجديد 74 بئرا زراعية على مستوى مركزى الخارجة وباريس، حيث تم اعتماد 30 مليون جنيه لشراء قطع غيار وأوناش لإصلاح أعطال الآبار كما تم اعتماد 5 ملايين جنيه لشراء 34 محرك ديزل لتركيبها على الآبار التى تعانى من أعطال فى التشغيل.

وأضاف "خليفة" أن وزير الرى قد وافق على إحلال وتجديد 74 بئرا زراعة بتكلفة 10 ملايين جنيه، وذلك فى إطار متابعته للمشكلات التى يعانى منها المزارعون، خاصة تعطل آبار الرى ونقص مياهها فى الزيارة التى قام بها الوزير صباح اليوم الاثنين للمحافظة.

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