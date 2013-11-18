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القبائل العربية تحتفل بليلة "المرماح" للخيول العربية بأسوان

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القبائل العربية تحتفل بليلة "المرماح" للخيول العربية بأسوان القبائل العربية تحتفل بليلة "المرماح" للخيول العربية بأسوان

احتفلت، مساء اليوم، القبائل العربية بمحافظات الصعيد أسوان وقنا والأقصر، بليلة "المرماح" للخيول العربية، داخل قرية سلوا بأسوان، تخليداً لذكرى استشهاد الإمام الحسين.

وقال عبد الحميد معلا، عضو نقابة الأشراف رئيس جمعية الإمام جعفر الصادق بأسوان، إن القبائل العربية والقادمة من محافظات الصعيد "أسوان والأقصر وقنا" تحيى ذكرى استشهاد الإمام الحسين، وتنظم مرماح سباق للخيول العربية، والذى يشارك فيه ما يقرب من "700 إلى 1000 حصان" من جميع مراكز المحافظة والمحافظات المجاورة، تأكيداً على الفروسية العربية وتعاليم الصحابى الجليل عمر بن الخطاب رضى الله عنه "علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل".

وأضاف "معلا"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن القبائل العربية تختلف فى طقوسها عن "الشيعة" فى إحياء هذه الذكرى، حيث لا نعترف هنا بإراقة الدماء أو لطم الخدود أو ضرب الجنازير أو غيرها من الأفعال التى نجرمها تماماً.

وأشار إلى أن ليلة المرماح تقوم فيها القبائل العربية بعمل ندوات دينية وأناشيد ومديح فى حب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وفى نهار اليوم التالى، يقيم الشباب مهرجان الفروسية فى شمال القرية، على شكل سباق خيول يمتد لحوالى 2 كيلومتر، ويعد كل من (أحمد فرح من مدينة إدفو وحصانه "سيجار"، وأحمد أبو خشم من مدينة إسنا وحصانه "حلو وكداب"، وعيسى موسى من الرمادى قبلى) من أشهر الفرسان الذين يفوزون بلقب الفارس الأول، ويمنحون مجموعة من الجوائز القيمة.
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