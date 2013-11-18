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مقتل 8 جنود من قوات الأمن الخاصة فى كمين مسلح بـ"شبوة" جنوب شرق اليمن

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مقتل 8 جنود من قوات الأمن الخاصة فى كمين مسلح بـ"شبوة" جنوب شرق اليمن مقتل 8 جنود من قوات الأمن الخاصة فى كمين مسلح بـ"شبوة" جنوب شرق اليمن

لقى ثمانية جنود يمنيون مصرعهم فى كمين مسلح على طقم تابع لقوات الأمن الخاصة فى منطقة النشيمة بمديرية "رضوم" فى محافظة "شبوة" الساحلية – جنوب شرق اليمن، وقال مصدر عسكرى رفيع المستوى بوزارة الدفاع اليمنية - فى تصريح له اليوم الاثنين - إن تقارير ميدانية تشير إلى أن الحادث يحمل بصمات القاعدة، حيث نصب مسلحون كمينا لطاقم تابع لقوات الأمن الخاصة قرب موقع النشيمة العسكرى، وأمطروا الطاقم ببوابل النيران من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ما أدى إلى مقتل الجنود الثمانية، بينما فر المسلحون هاربين على متن سيارتين.

وأضاف المصدر أن الهجوم وقع بالقرب من موقع النشيمة العسكرى المكلف بحماية منشأة بلحاف للغاز المسال، والذى كان قد تعرض لهجوم سابق، ويأتى الحادث بعد ساعات من اغتيال ضابط فى الأمن العام برصاص مسلحين فى منطقة جول الريدة بمديرية ميفعة بمحافظة "شبوة".

يُشار إلى أن الأعمال المسلحة الإرهابية فى اليمن أسفرت خلال الشهور العشرة الماضية عن مقتل 330 شخصا، بينهم 178 عسكريا وأمنيا، و152 متطرفا يشتبه فى انتمائهم إلى تنظيم القاعدة، فى أعمال عنف متفرقة شهدتها البلاد خلال الشهور الستة الماضية.
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