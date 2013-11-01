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"أبو عيطة" يعود من جينيف بعد مشاركته فى اجتماعات منظمة العمل الدولية

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"أبو عيطة" يعود من جينيف بعد مشاركته فى اجتماعات منظمة العمل الدولية "أبو عيطة" يعود من جينيف بعد مشاركته فى اجتماعات منظمة العمل الدولية

عاد إلى القاهرة، مساء اليوم الجمعة، كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة، والوفد المرافق له، قادما من جينيف، بعد زيارة استغرقت 6 أيام، شارك خلالها فى الاجتماع 139 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، بصفته عضوا أصيلا بالمجلس عن شمال أفريقيا فى الفترة 2011- 2014.

وناقشت الاجتماعات عدة موضوعات منها متابعة القرارات الخاصة بالتنمية المستدامة والعمل اللائق والحماية الاجتماعية للعمال، وشارك "أبو عيطة" فى الاجتماع الخاص لرؤساء الوفود، الذى ناقش الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على أزمة التشغيل.

والتقى وزير القوى العاملة "جاى رايدر"، مدير منظمة العمل الدولية، وعددا من كبار المسئولين بالمنظمة ورؤساء الوفود، وبحث معهم القضايا الخاصة بالعمل والعمال، وأكد لهم، التزام الكامل بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وشرح لهم الخطوات الجادة التى اتخذتها بشأن الحريات النقابية والحد الأدنى للأجور وقرار إعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل والإعفاء الضريبى للمشروعات متناهية الصغر وضخ التمويل اللازم لتشغيل مصانع قطاع الأعمال وكل الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتحقيق أهداف الثورة والاستجابة لمطالب الشعب.

وأكد "أبو عيطة" أن مصر فى سبيلها لإصدار دستور يؤسس لدولة عادلة حرة، وأوضح فى الاجتماعات أن مصر تمر بمرحلة استثنائية تستلزم اهتماما ومناهج عمل غير تقليدية من المنظمات الدولية، وفى مقدمتها منظمة العمل الدولية كشريك للوزارة فى العديد من المجالات، لدعم مصر للمضى قدما فى تنفيذ خارطة الطريق، وتمكين الاقتصاد المصرى من تخطى الصعوبات.

ومن جانبه، أبدى مدير منظمة العمل استعداد المنظمة لدعم مصر فى خططها لتحقيق حقوق العمال والعدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل.
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مصر 365

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