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مقتل إرهابي في تبادل لإطلاق النار بين الأمن التونسي ومسلحين بجبل الحمراء

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مقتل إرهابي في تبادل لإطلاق النار بين الأمن التونسي ومسلحين بجبل الحمراء مقتل إرهابي في تبادل لإطلاق النار بين الأمن التونسي ومسلحين بجبل الحمراء

كتب : أ ف ب الجمعة 01-11-2013 19:23

تبادلت قوات الأمن التونسية، اليوم، إطلاق النار مع "مجموعة إرهابية مسلحة" متحصنة في جبل الحمراء بمعتمدية السبالة في ولاية سيدي بوزيد (وسط غرب) بحسب ما أبلغ مسؤول أمني.

وقال المصدر إن "عناصر من الجيش والحرس الوطني تحاصر منذ العصر مجموعة إرهابية مسلحة في جبل الحمراء، وجرى تبادل لإطلاق النار".

ودفعت السلطات بتعزيزات كبيرة من قوات الأمن والجيش والمدرعات إلى المنطقة التي حلقت في أجوائها مروحية عسكرية لتعقب المسلحين.

والثلاثاء، أطلق الجيش التونسي عملية عسكرية "واسعة النطاق" في جبل معتمدية سيدي علي بن عون في ولاية سيدي بوزيد بحثا عن سلفيين مسلحين قتلوا في 23 أكتوبر الماضي ستة من عناصر الحرس الوطني، بينهم ضابطان برتبة نقيب وملازم أول، في كمين نصبوه لهم بمنزل في المنطقة.

وقُتل في تلك العملية "إرهابي" جزائري الجنسية وفق وزارة الداخلية.

وأعلنت الوزارة، اليوم، في بيان، أن قوات الأمن اعتقلت في مدينة سيدي بوزيد أربعة "عناصر إرهابية مسلحة متورطة بصفة مباشرة" في عملية سيدي علي بن عون، وصادرت سلاحين من نوع كلاشنيكوف ومسدسًا وكمية من الذخيرة ورمّانة يدوية كانت بحوزتهم.

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