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لأول مرة منذ 15 عاما بوتفليقة يغيب عن احتفالات ثورة التحرير

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لأول مرة منذ 15 عاما بوتفليقة يغيب عن احتفالات ثورة التحرير لأول مرة منذ 15 عاما بوتفليقة يغيب عن احتفالات ثورة التحرير

غاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اليوم الجمعة للمرة الأولى منذ توليه مهام الرئاسة فى الجزائر، عن الاحتفالات الرسمية بمناسبة ذكرى مرور 59 عاما على اندلاع ثورة التحرير فى الأول من نوفمبر عام 1954.

وقد تواجد نيابة عنه فى قصر الشعب بالعاصمة الجزائرية رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الشعبى الوطنى محمد العربى ولد خليفة ورئيس الوزراء عبد المالك سلال لتلقى تهانى كبار المسئولين الحكوميين وكبار الضباط من الجيش الوطنى الشعبى.

كما قدم ممثلو الأحزاب السياسية والمجتمع المدنى وكبار مسئولى الدولة والشخصيات الرياضية والفنية، وكذلك أعضاء السلك الدبلوماسى المعتمدين فى الجزائر تهانيهم إلى رئيسى مجلس الأمة والمجلس الشعبى الوطنى ورئيس مجلس الوزراء.

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