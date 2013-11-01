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"هيئة تمريض" مستشفى كفرسعد يهددون بالإضراب اعتراضا على موعد العمل

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"هيئة تمريض" مستشفى كفرسعد يهددون بالإضراب اعتراضا على موعد العمل "هيئة تمريض" مستشفى كفرسعد يهددون بالإضراب اعتراضا على موعد العمل

كتب : سهاد الخضري منذ 8 دقائق

هدد أعضاء هيئة التمريض بمستشفى كفر سعد المركزي بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل غدًا، اعتراضًا على إصرار رئيسة التمريض ببدء النبطشية من الساعة 8 صباحًا وحتى الثامنة مساءً مقابل مبلغ وقدره 8 جنيهات في الوقت الذي تبدأ النبطشية المقررة في كل المستشفيات الحكومية كما أقرته وزارة الصحة مسبقًا من الثانية ظهرًا وحتى الثامنة مساءً مقابل 8 جنيهات.

واتهمت الممرضات رئيسة التمريض بتهديدهم بعدم احتساب عمل كل من سيخالف أوامرها واعتباره عمل يوم دون راتب، ما دفع الممرضات لإرسال فاكس متضمن شكواهم لوزارة الصحة.

ويبلغ عدد المتضررين بالمستشفى جراء قرار رئيسة التمريض 280 ممرضة.

وقالت مصادر لـ"الوطن" إن ممرضي دمياط اتفقوا جميعًا على الدخول في إضراب عن العمل بكل المستشفيات بداية من غد السبت حال إصرار رئيسة تمريض مستشفى كفر سعد المركزي على بدء النبطشية من الثامنة صباحًا حتى 8 مساءً وإلا اعتباره يوم عمل عاديًا دون راتب، معتبرين إياه أسلوب تهديد صريح وتعنتًا مبالغًا فيه، رافضين القبول به مشيرين لمجاوزة الحكيمة من قبل بإجبار العاملين بالمستشفى على العمل من 11:30 ظهرًا حتى 8 مساءً في وقت كانت أعلنت الصحة بدء العمل بالنبطشية من الثانية حتى الثامنة فحسب لسنة كاملة دون أن يحاسبوا عن حقوقهم.

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