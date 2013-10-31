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شهود عيان: آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل بشكل محدود جنوب قطاع غزة

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شهود عيان: آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل بشكل محدود جنوب قطاع غزة شهود عيان: آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل بشكل محدود جنوب قطاع غزة

قال شهود عيان، الخميس، إن آليات عسكرية إسرائيلية توغلت بشكل محدود شرق بلدة القرارة الواقعة شمال شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، وسط تحليق طائرات مروحية واستطلاعية بشكل منخفض في أجواء المنطقة.

وأفاد شهود عيان بأن «6 جرافات إسرائيلية ترافقها آليات عسكرية توغلت عشرات الأمتار شرق بلدة القرارة انطلاقا من بوابة (السريج العسكرية) على السياج الأمني الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل وشرعت بأعمال تجريف وتسوية لأراضي المواطنين الفلسطينيين».

كانت قوات الجيش الإسرائيلي اكتشفت في 13 أكتوبر الجاري نفقا للمقاومة الفلسطينية قرب موقع «السريج» العسكري يمتد إلى الأراضي المحتلة عام 1948 لمسافة 2.5 كيلومتر، وتبنته «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس».

يشار إلى أن الآليات العسكرية الإسرائيلية تتوغل بشكل شبه يومي في الأراضي القريبة على الشريط الحدودي شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم. 

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