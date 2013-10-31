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«الحصبة» تنضم لقائمة «الأمراض المدرسية»

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«الحصبة» تنضم لقائمة «الأمراض المدرسية» «الحصبة» تنضم لقائمة «الأمراض المدرسية»
373 إصابة بـ«الغدة النكافية» و86 بـ«الجديرى».. و7 بـ«الرمد الحبيبى»

كتب : توفيق شعبان ومحمد الأبنودى الخميس 31-10-2013 07:26

كشف تقرير غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، أمس، عن ظهور أول حالة إصابة بـ«الحصبة» للطالب «رفيع فيصل محمود»، بالصف الرابع الابتدائى، بمدرسة «على بن أبى طالب» بمحافظة البحر الأحمر، فيما قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم لـ«الوطن» إن عدد التلاميذ المصابين بالغدة النكافية بالمدارس بلغ 373 حالة، فضلاً عن إصابة 8 بالجديرى المائى، و78 بالجديرى العادى، و7 حالات بالرمد الحبيبى فى مدارس «سوهاج والمنوفية والقاهرة وطنطا والغربية وأسيوط والبحيرة والأقصر والإسماعيلية ودمياط».

وقال الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، إنه جارٍ التنسيق مع وزارة الصحة لمواجهة انتشار أمراض الغدة النكافية والجديرى والرمد الحبيبى فى المدارس، مشيراً إلى أن الوزارتين وضعتا خطة لمواجهة الأمراض فى جميع مدارس الجمهورية، خاصة مع دخول فصل الشتاء، تتمثل فى تجهيز حجرة فى كل مدرسة لفصل أى طالب يشتبه فى إصابته بالغدة النكافية أو الجديرى أو الرمد الحبيبى، لمنع انتشار الأمراض بين التلاميذ، بجانب منحه إجازة إجبارية لمدة 15 يوماً، لحين شفائه بشكل نهائى.

وأوضح أبوالنصر، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الوزارة وفرت طبيباً لكل 3 مدارس، للكشف على من يشتبه فى إصابته بأى من الأمراض المذكورة، وإعطائه التطعيمات اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، ومنها عزل أى مصاب عن زملائه، لافتاً إلى أنه حال إصابة أى من التلاميذ فى مراحل النقل بأحد هذه الأمراض، أثناء موسم الامتحانات، ستشكل لجان خاصة لهم فى المستشفيات، فيما اتخذت إدارتا القاهرة والجيزة التعليمية الإجراءات اللازمة لمنع انتشار الأمراض بين التلاميذ، ونفذت الإدارتان أعمال النظافة اللازمة أمام المدارس والفصول والحمامات.

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