أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

تونس تدخل مرحلة «التفجيرات الانتحارية»

Google+ Print
تونس تدخل مرحلة «التفجيرات الانتحارية» تونس تدخل مرحلة «التفجيرات الانتحارية»
انتحارى يفجر نفسه أمام فندق.. والقبض على آخر خطط لتفجير ضريح «بورقيبة»

كتب : محمد حسن عامر ووكالات منذ 33 دقيقة

دخلت تونس أمس معركة «التفجيرات الانتحارية» رداً على الحملات الأمنية لمكافحة الإرهاب، حيث فجّر انتحارى نفسه أمام أحد الفنادق بولاية سوسة الساحلية دون أن يسفر ذلك عن خسائر بشرية أو مادية. وقالت وكالة أنباء «بناء» وإذاعة موازييك الفرنسية، إن شخصاً أسمر البشرة حاول الدخول إلى الفندق، إلا أن أفراد الحراس منعوه، فاتجه إلى تفجير نفسه أمام الباب الخلفى للفندق، فيما رجحت مصادر أمنية أن يكون استخدم حزاماً ناسفاً للتفجير، لكنه لم يحسن استخدامه.

فى الوقت ذاته، ألقت قوات الأمن التونسية القبض على شخص بالقرب من ضريح الرئيس التونسى الأسبق الحبيب بورقيبة، فى ولاية «المنستير» وبحوزته قنبلة، فى محاولة لتفجير الضريح، وكان الجيش التونسى بدأ أمس الأول عملية عسكرية موسعة فى منطقة «سيدى على بن عون» بولاية «سيدى بوزيد»، لملاحقة العناصر الإرهابية المتحصنة فى المنطقة. فى سياق منفصل، نُقل 6 من مصابى الثورة التونسية إلى المستشفى بعد أن حاولوا، مساء أمس الأول، الانتحار شنقاً أمام المجلس الوطنى التأسيسى، وقال عبدالمجيد بلعيد، شقيق القيادى المعارض شكرى بلعيد، الذى تم اغتياله فى فبراير الماضى، إنه سيتم قريباً الكشف عن وثائق تثبت التورط المباشر لحركة «النهضة» الحاكمة، التابعة للتنظيم الدولى للإخوان، فى اغتيال شقيقه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة