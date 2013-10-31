تشغيل مستشفى الصحة النفسية والإدمان بنجران.. قريبا

محسن الربيعان، أحمد الفراج (نجران)

احتفلت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران ممثلة في مستشفى الصحة النفسية أمس باليوم العالمي للصحة النفسية تحت عنوان (رعايتهم.. وفاء) بحضور وكيل إمارة منطقة نجران عبدالله بن دليم القحطاني ومدير صحة المنطقة الصيدلي صالح بن سعد المؤنس وعدد من مديري الإدارات الحكومية.ونوه مدير عام الشؤون الصحية بنجران الصيدلي صالح المؤنس بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين والتطور الكبير الذي تشهده الخدمات الصحية بالمنطقة، مبينا أنه يتم حاليا إنشاء مستشفى للصحة النفسية ومعالجة الإدمان بالمنطقة بالمجمع الطبي بسعة 200 سرير مع توفير الكفاءات الطبية والفنية المميزة وتشغليه قريبا.وقص شريط البيت الوردي الذي تنظمه صحة نجران بالتعاون مع جمعية «زهرة لسرطان الثدي» لنشر الثقافة والتوعية الصحية ضد المرض والوقاية واكتشاف المرض في مراحله الأولى وتوعية وتثقيف السيدات بأهمية الغذاء السليم والحركة الرياضية وارتداء الملابس المناسبة والكشف المبكر من خلال تعليم الفحص الذاتي للثدي، ويعمل بالبيت فريق نسائي من مثقفات صحيات وطبيبات داخل مع الحفاظ التام على الخصوصية للسيدات.ومن جهة، عقدت المديرية ممثلة في إدارة التدريب والابتعاث بقاعة المؤتمرات والمحاضرات بمستشفى الملك خالد أمس دورة تدريبية وورشة عمل تحت عنوان (دور القيادة الصحية في سلامة المرضى) وتستمر يومين.واستفاد من الدورة المدير الطبي ومدير إدارة الجودة بالمستشفيات ومشرفو قطاعات الرعاية الصحية الأولية بالمنطقة ومديري مراكز الرعاية الصحية ومديري الجودة بالمراكز الخمسة المرشحة للاعتماد من المجلس المركزي والمتمثلة في مركز الرعاية الصحية الأولية بالحضن، حي الضباط، الفيصلية، الأثايبة ومركز الرعاية الصحية الأولية بالمراطة.وحاضر في الدورة نخبة من المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية هم الدكتورة ماجدة عبدالهادي شقدار مديرة إدارة الاعتماد بالمجلس، الدكتورة عالية عبدالغفار والدكتورة منى جبريل أخصائية إدارة المخاطر بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة.