مدير تعليم الشرقية يفتتح معرض اليوم العالمي للبصر

زار المعلم الجمعة للاطمئنان عليه بعد الاعتداء

سعيد الباحص (الدمام)

افتتح مدير عام التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس، المعرض التوعوي الخاص باليوم العالمي للبصر الذي تنظمه الإدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية، وذلك بأحد المولات التجارية بالخبر.وأوضح مدير إدارة التربية الخاصة للبنين بتعليم المنطقة الشرقية سعيد بن محمد الخزامين أن المعرض تضمن أهدافا رئيسة منها نشر الوعي الصحي لدى الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والمجتمع عامة، وإبراز خصائص وأساليب التعامل مع ذوي الإعاقات البصرية، ومعرفة الأسباب والطرق الكفيلة في معالجة العيوب البصرية إلى جانب التوعية حول الأدوات والأجهزة المستخدمة للكفيف، وجوانب أخرى توعوية تتعلق باستخدام العدسات اللاصقة وكيفية استخدامها الآمن ومدى تأثيرها على الرؤية والكشف عن الأسباب الوراثية المؤدية للعمى وشرح أساليب الوقاية من ذلك.وبين أن عدداً من القطاعات الحكومية شاركت بالمعرض التوعوي منها هيئة حقوق الإنسان ونادي رؤية وإدارة التربية الخاصة للبنين والبنات بتعليم المنطقة الشرقية، مشيرا إلى أن المعرض يتضمن أجنحة تشمل موضوعات متعددة منها ديوانية كفيف جمعت عددا من كبار السن المكفوفين وكذلك مسيرة لعدد من الطلاب المكفوفين، وركن بين تعاملات المكفوفين مع الأجهزة التقنية الحديثة وجوانب أخرى من أوجه الإبداع تميز فيها المكفوفون، إضافة إلى تهيئة جناح خاص لتعريف المبصرين بتعامل المكفوف مع أجهزة الإبصار وكيف أوجه معاناتهم، لافتا النظر إلى أن المعرض قام بتوزيع المطويات والكتيبات التوعوية وإبراز اللوحات والملصقات الموضحة لأمراض العين المختلفة.من جهة آخرى، زار مدير عام التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن بن ابراهيم المديرس ويرافقه مدير مكتب التربية والتعليم بشرق الدمام، المعلم سلمان الجمعة في البرج الطبي بمستشفى الدمام المركزي وذلك للاطمئنان عليه بعد العملية التي أجريت له في الرأس إثر الاعتداء عليه، متمنيا له الصحة والعافية، وقد ثمن المعلم الجمعة هذه المبادرة غير المستغربة من مدير تعليم الشرقية. وأكدت الإدارة العامة للتربية والتعليم على لسان مدير العلاقات العامة والإعلام خالد بن سالم الحماد في بيان اصدرته الادارة بأن التحقيق جار في القضية من قبل الجهة ذات الاختصاص بالإدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية، مؤكدة أنه في حال استكمال التحقيق سيتم اتخاذ الإجراء النظامي في مثل هذه الحالة.