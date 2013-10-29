عقب رفض تعيين "داغر" بلجنة تعديل الدستور.. "دبش": أصبحت عضوا أساسيا.. ومخرج فيلم "الخمسين" أخطأ

كتب : ولاء نعمة الله منذ 10 دقائق

قال حمدي دبش، ممثل الفلاحين في لجنة الخمسين لتعديل الدستور؛ تعليقا على قرار القضاء الإداري برفض تعيين رفعت داغر بدلا منه في اللجنة، بعد وفاة العضو الأساسي محمد عبدالقادر: "انتصر الحق وذهب الباطل".

وأشار في أول تصريح له عقب صدور الحكم لـ"الوطن" إلى أن "مخرج فيلم لجنة الخمسين لم يعط نفسه مساحة للتفكير في مخرج لتعيين شخص بديلا مني". وقال إن "عدد أعضاء لجنة الخمسين 100 عضو (الأساسيين والاحتياطيين) فضلا عن لجنة العشرة المعروفة بـ(الخبراء).. وبالتالي فإنه في حالة حدوث مانع لحضور العضو الأساسي يتم تصعيد العضو الاحتياطي".

واستطرد قائلا: "لكن مخرج الفيلم محبش يصعدني وأصدر قرارا بتعيين عضو آخر، الأمر الذي يخالف القرار رقم "570" لسنة 2013 بإنشاء وتشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور.

وشدد حمدي دبش، على أنه بموجب صدور هذا الحكم، أصبح من حقي الانتقال من عضو احتياطي إلى أساسي.