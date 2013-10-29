رفض دعوى توفيق عكاشة لحل "الخمسين" وإحالة باقى الدعاوى للمفوضين

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من توفيق عكاشة، صاحب قناة الفراعين والتى طالب فيها بإلغاء قرار تشكيل لجنة الخمسين المكلفة بتعديل دستور 2012، وحلها وبطلان تشكيلها، كما قررت المحكمة إحالة باقى الدعاوى وعددها 5 التى تطالب بحل اللجنة لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.

وكان توفيق عكاشة وعدد من المحامين، من بينهم نبيل رزق وروفائيل بوليس ومحمد عبد العزيز، قد أقاموا دعاوى قضائية، أكدوا فيها أن قرار تشكيل لجنة الخمسين الخاصة بتعديل الدستور خالف المادة 29 من الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو 2013، والتى تنص على "أنه لابد أن تمثل كافة هيئات المجتمع، وأن ترشح كل جهة مسئوليها".

وأكدوا فى دعاواهم، أن تشكيل اللجنة باطل ومخالف للإعلان الدستورى، والمواثيق الدولية، والميثاق العربى والأفريقى لحقوق الإنسان، والتعددية النقابية، والعدالة الاجتماعية، وحرية الرأى والتعبير، وغير متوافق مع ثورتى 25 يناير و30 يونيو.