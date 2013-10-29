الخميس.. اجتماع طارئ لـ"البيطريين" لمناقشة استبعادهم من الكادر

دعا الدكتور سامى طه، نقيب البيطريين، مجلس النقابة العامة إلى اجتماع طارئ الخميس المقبل، لمناقشة مقترح عقد جمعية عمومية طارئة خلال شهر، لمناقشة استبعاد قطاع عريض من الأطباء البيطريين من كادر المهن الطبية، وخاصة العاملين فى هيئة الطب البيطرى ومديرياتها بالمحافظات والمراكز البحثية.

وأشار نقيب البيطريين، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إلى أنه سيتم إجراء قرعة التجديد النصفى خلال الاجتماع فى حال موافقة المجلس، مضيفا أنه فى 29 ديسمبر المقبل ستنتهى صلاحية نصف عدد أعضاء المجلس، ويصبح لزاما عليه إجراء القرعة تمهيداً لتحديد فتح باب الترشيح ومواعيد إجراء الانتخابات.

وأضاف النقيب أن التطبيق الحرفى لقانون النقابة بشأن إجراء انتخابات التجديد النصفى يتم بفتح باب الترشح فى ديسمبر، وإجراء الانتخابات فى مارس من العام المقبل، وتابع: أن تطبيق القانون يتعارض مع انتهاء المدة الفعلية لنصف عدد الأعضاء بالمجلس، مشيراً إلى أنه بعد 29 ديسمبر يصبح اجتماع المجلس غير مكتمل النصاب.