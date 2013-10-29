وفد "القومى لحقوق الإنسان" يتوجه إلى مجمع سجون طرة

توجه، منذ قليل، وفد من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى مجمع سجون طرة، للاطمئنان على الأحوال المعيشية للسجناء، ومنهم قيادات جماعة الإخوان المحظورة.

يضم الوفد 7 أعضاء هم: الخبير الحقوقى "ناصر أمين" مدير مكتب الشكاوى، والمحامى "حافظ أبو سعدة"، و"محمد عبد القدوس"، و"شاهندة مقلد"، و"أحمد أبو الوفا"، والدكتور "صلاح سلام"، و"راجية عمران".

ومن جانبه، أكد "حافظ أبو سعدة"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الزيارة تهدف إلى التعرف على أوضاع السجون والسجناء، وتلقى أى شكاوٍ من المحجوزين، والتعرف على الأوضاع المعيشية لهم، والتحقق من وجود تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان داخل السجن من عدمه.

وأضاف "أبو سعدة" أن قيادات جماعة الإخوان المسلمين، ضمن جدول زيارة الوفد الحقوقى للمجلس القومى، لافتًا إلى أن المجلس سبق وأن قام بترتيب الأمور مع مصلحة السجون، مؤكدًا أن الوفد سيتحرك داخل منطقة سجون طرة دون أى تقييد.

وبدوره، أوضح الدكتور "صلاح سلام"، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن وفد المجلس هدفه الاطمئنان على أحوال كافة السجناء، ومن ضمنهم قيادات الجماعة المحظورة، مؤكدًا أن الوفد لن يفرق بين مسجون إخوانى أو مسيحى، قائلا "حقوق الإنسان لا تتجزأ، القبطى مثل الإخوانى، والسجين الجنائى كالسجين السياسى يتمتع بكافة حقوقه".

يذكر أن مجمع سجون طرة يضم عددًا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، ومنهم المرشد العام السابق الدكتور "محمد بديع"، والدكتور "محمد سعد الكتاتنى"، والدكتور "محمد البلتاجى"، و"صفوت حجازى"، و"حسن مالك"، و"محمود غزلان".