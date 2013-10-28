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صورة – قميص غانا لمونديال 2014

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صورة – قميص غانا لمونديال 2014 صورة – قميص غانا لمونديال 2014

نشرت المواقع الغانية صورة زعمت أنها مسربة للقميص الذي سيلعب به منتخب النجوم السوداء في مونديال 2014.

غانا اقتربت من حسم بطاقة التأهل لمونديال 2014 بعد الفوز على 6-1 في ذهاب المرحلة النهائية من التصفيات.

فالفراعنة يحتاجون للفوز بخمسة أهداف نظيفة في مباراة الإياب يوم 19 نوفمبر المقبل.

وزعم موقع "غانا سوكر نت" أن صورة قميص غانا الذي سيلعب به منتخب النجوم السوداء في مونديال 2014 سُربت.

القميص من تصميم شركة "بوما" الألمانية، ومن المفترض أن تعلن عنه بعد خمسة أشهر من الآن في حال تأهل غانا للمونديال.

ويحافظ النجوم على نفس التصميم الذي لعب به في السنوات الأخيرة، مع إضافة بسيطة على الرقبة فيما يشبه قطعة قماش إفريقية.

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