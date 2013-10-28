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أزياء مجنونة تعنون إطلالات النجمات في الهالوين

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أزياء مجنونة تعنون إطلالات النجمات في الهالوين أزياء مجنونة تعنون إطلالات النجمات في الهالوين

تتعدَّى النجمات حدود المعقول في إطلالاتهنَّ في أعياد الهالوين، فنشاهد منهنَّ كلّ غريب وملفت أثناء تنكُّرهنَّ في الاحتفالات.
حيث لفتتنا إطلالة الممثِّلة Sandra Bullock قبل أيَّام مع ابنها الصَّغير في شوارع لوس انجلوس بلوك مخيف وماكياج أخفى ملامح وجهها تماماً، أمَّا Paris Hilton فقد اختارت أن تتنكَّر بطلَّة زميلتها المغنِّية Miley Cyrus المثيرة للجدل في حفل "VMAs"، بينما لا تجد النجمة Lady Gaga أيّ ضرر في التنكُّر مهما كانت المناسبة سواءً لاحتفالات الهالوين أو لتناول الغداء في وسط الأسبوع.
شاهدي في الصُّور كيف كانت أزياء النجمات في الفترة الماضية أثناء احتفالات الهالوين.

 

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