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محمد العدل: ابتعاد "السبكي" عن الإنتاج خطر على السينما

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محمد العدل: ابتعاد "السبكي" عن الإنتاج خطر على السينما محمد العدل: ابتعاد "السبكي" عن الإنتاج خطر على السينما

كتب : فاطمة النشابي السبت 26-10-2013 12:57

أكد المنتج محمد العدل أن الأفلام التي يُنتجها "السبكي" هي أفلام ناجحة ومتميزة للغاية، مضيفا أن فيلم "قلب الأسد" هو خير دليل على ذلك النجاح.

وأضاف العدل، خلال برنامج "أخر الإسبوع" الذي يُقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على " MBC "، أن الصحافة المصرية السينمائية والنقاد أصيبوا بالكسل وأصبحوا ينتقدوا الأفلام دون مشاهدتها وأصبح أي حوار صحفي مع أي فنان أو منتج يتم عبر الهاتف.

وقال إن محمد السبكي لم يخطئ على الإطلاق، وخروجه من السوق المصرية هو أمر في غاية الخطورة على السينما المصرية.

وأشار إلى أن السبكي ينقل الصورة الواقعية التي تجري في الشارع المصري والتي نجدها في الأفراح والمناسبات الشعبية، وأكد أن أفلام السبكي والنوعية التي يُقدمها موجودة في كل دور العرض بالعالم ومعها نوعيات أخرى من الأفلام.

وأضاف العدل أن السبكي قدم العديد من الأفلام المختلفة مثل فيلم"الفرح" وفيلم "كباريه"، وأشار إلى أن المنتج ممكن أن يخسر لكن الفيلم لا يخسر.

وأكد المنتج الشهير أن الثقافة المصرية انتشرت في العالم العربي من خلال الأفلام المصرية المميزة التي نالت إعجاب الجمهور العربي، ومن الواجب على الجميع دعم وتشجيع هذه الثقافة المصرية.

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