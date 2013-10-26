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تكليف العبدلي رئيسا لبلدي الجوف والعساف نائبا

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 عبدالعزيز المشـيطي (القريات)

كلف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عدنان بن سليم العبدلي رئيسا للمجلس البلدي بمنطقة الجوف وخالد بن محمد العساف نائبا له، وذلك بعد أن تساوت الأصوات بين الأعضاء المرشحين لرئاسة المجلس وكذلك الأعضاء المرشحين لنائب الرئيس.ويأتي توجيه سموه حسب ما نصت عليه المادة (7/ب) من اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية على أن «يتم اختيار رئيس المجلس ونائبه عن طريق الاقتراع العلني أو الاقتراع السري في التصويت حسب ما يقره الأعضاء في جلستهم المخصصة لذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد وإذا تساوت الأصوات بين المرشحين فيعد قرار الوزير مرجحا». وأعرب المهندس العبدلي ونائبه عن شكرهما لسمو وزير الشؤون البلدية والقروية على هذه الثقة، وأكدا أنهما سيعملان كل ما في وسعهما لخدمة المنطقة وأهلها والعمل على رفع مستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين، جنبا إلى جنب مع أمانة المنطقة.

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