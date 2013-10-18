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انخفاض إنتاج "أو.إم.فى" بسبب مشكلات فى ليبيا واليمن

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انخفاض إنتاج "أو.إم.فى" بسبب مشكلات فى ليبيا واليمن انخفاض إنتاج "أو.إم.فى" بسبب مشكلات فى ليبيا واليمن

انخفض هامش ربح التكرير لدى مجموعة "أو.إم.فى" النمساوية للنفط والغاز بمقدار النصف فى الربع الثالث من العام إلى 1.17 دولار للبرميل مع ارتفاع النفط الخام بينما انخفض إنتاجها بسبب مشكلات أمنية فى ليبيا واليمن.

وأعلنت الشركة اليوم الجمعة، أن إجمالى إنتاجها من الهيدروكربونات بلغ 275 ألف برميل من المكافئ النفطى يومياً فى الربع الثالث انخفاضاً من 297 ألفاً فى الربع الثانى.

وقالت "بوجه عام انخفض الإنتاج مقارنة بالربع السابق لاسيما بسبب إغلاق بعض منشآت الإنتاج فى أعقاب مشكلات أمنية وإضرابات فى ليبيا واليمن فضلاً عن إغلاق حقل مارى فى نيوزيلندا"، حيث نفذت الشركة أعمال صيانة واستبدلت بعض المعدات.

وتقلصت أحجام المبيعات مقارنة بالربع السابق بسبب المشكلات التى حدثت فى ليبيا وجداول التحميل فى تونس، ويشكل إنتاج "أو.إم.فى" فى ليبيا عادة نحو 10% من إجمالى إنتاج الشركة.

وقالت الشركة إنها قررت تسجيل تكاليف استثنائية قدرها 100 مليون يورو تقريباً فى الربع الثالث نتيجة خفض قيمة أحد أصولها فى كردستان العراق وبعض أصول التجزئة فى النمسا، وستصدر الشركة نتائجها المالية فى السابع من نوفمبر.
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مصر 365

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