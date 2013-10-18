المصرية للمنتجعات السياحية تبت فى 3 عروض شراء أراض بالغردقة

قال مسئول بارز فى الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، اليوم الخميس "إن الشركة ستبت فى 3 عروض تلقتها للحصول على أراضى من منتجع سهل حشيش بالغردقة شرق مصر بنهاية شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف المسئول فى مقابلة هاتفية لوكالة الأناضول، أن العروض الثلاثة التى تلقتها الشركة تتراوح مساحتها الإجمالية بين 300 إلى 400 ألف متر مربع، مشيرا إلى أنها تتنوع بين الفندقى والإسكان السياحى.

والشركة المصرية للمنتجعات السياحية، هى أحدى شركات التطوير السياحى، التى تقوم بتخطيط الأراضى وبيعها لشركات الاستثمار السياحى لتنفيذ فنادق ومنتجعات وفق مخطط تفصيلى تلتزم به الشركة.

ويبلغ رأسمال الشركة المدفوع 1.2 مليار جنيه إجمالى حقوق المساهمين، ويتوزع هيكل رأس المال بواقع 34.5% للقطاع العام و39.5% للتداول الحر فى البورصة المصرية و26.5% للقطاع الخاص.

فيما تبلغ مساحة منتجع سهل حشيش بالغردقة 32 مليون متر مربع تم تخطيطه على 3 مراحل بواقع 6 ملايين متر للمرحلة الأولى و6 للثانية و20 مليون متر للمرحلة الثالثة وتعد أكبر المراحل التى تستهدف الشركة تطويرها عقب انتهاء عمليات الطرح للمرحلة الأولى والثانية.

وذكر المسئول، الذى طلب حجب اسمه، أن المصرية للمنتجعات السياحية ستكثف من حملاتها التسويقية خلال الفترة المقبلة لمنتجعها بالغردقة سواء الشق الاستثمارى أو الجانب الترويجى للأفواج السياحية خاصة فى أوربا.

و بلغت قطع الأراضى المباعة من المرحلة الأولى والثانية 52 قطعة تشكل 77% من كامل الأراضى المتاحة للبيع، وفقا لتصريحات المسئول بالشركة، والذى أشار إلى أن هذه المساحات تضم 23 مشروعا سياحيا و22 مشروعا "وحدات إقامة" وملعبى جولف و3 مشروعات للخدمات التجارية فضلا عن مشروع المارينا.

وتعتزم الشركة المصرية للمنتجعات السياحية ضخ 200 مليون دولار لإنشاء مارينا لليخوت تتسع المرحلة الأولى منه لنحو 300 يخت.

وقال " هناك 4510 غرف فندقية تحت الإنشاء يتوقع الانتهاء من 80% منهم بنهاية العام المالى الجارى 2013-2014، باستثمارات تتجاوز 3 مليارات جنيه (435 مليون دولار) فضلا عن 605 وحدات إسكان سياحى وفيلات بتكلفة 600 مليون جنيه".

وأضاف أن المرحلة الثالثة للمشروع والتى تبلغ مساحتها 20 مليون متر مربع ستبدأ الشركة فى تسويق فرصها الاستثمارية عقب الانتهاء من تنفيذ المخطط العام للمرحلة الأولى والثانية.

ولفت إلى أن المصرية للمنتجعات أنفقت 100 مليون جنيه على المرحلة الثالثة تتمثل فى مبالغ الإيجار للهيئة العامة للتنمية السياحية ودفعات التخصيص والتعاقد لشرائها.

وأضاف أنه تم الاستعانة بكبرى المكاتب الاستشارية العالمية من الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا ومصر وبريطانيا لتخطيط هذه المرحلة مشيرا إلى أن تكلفة التخطيط بلغت 50 مليون جنيه.