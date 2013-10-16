الجارديان: فوضى فى الكونجرس مع اقتراب الموعد النهائى لرفع سقف الديون

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن الكونجرس يواجه فوضى مع انهيار المحادثات الخاصة بمحاولة التوصل إلى اتفاق حول رفع سقف الديون والميزانية السنوية. ودفع الجمهوريون فى مجلس النواب الاقتصاد الأمريكى إلى الحافة، مساء الثلاثاء، عندما رفضوا اقتراحا من قبل قادة حزبهم، من شأنه أن ينهى الإغلاق الحكومى ويرفع بشكل مؤقت سقف الديون.

ولم يعد أمام النواب الأمريكيين سوى 24 ساعة للتوصل إلى اتفاق بشأن رفع سقف الديون. غير أن فشل جون بونير، المتحدث باسم مجلس النواب، فى إقناع بعض النواب من حزبه بدعم الاقتراح المقدم لاسترضاء الأعضاء المحافظين، يؤكد شدة الأزمة السياسية التى تواجه واشنطن.

وتقول الصحيفة، إن نتيجة للأزمة داخل الكابتول هيل فإن التصنيف الائتمانى للولايات المتحدة يواجه تراجعا، مما يهدد بأزمة فى واشنطن تخاطر بتقويض الثقة فى دور الدولار الأمريكى باعتباره عملة الاحتياطى المالى العالمى.

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