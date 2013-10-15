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مميش :" قناة السويس تسجل رقما قياسياً في الحمولات اليوم "

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مميش :" قناة السويس تسجل رقما قياسياً في الحمولات اليوم " مميش :" قناة السويس تسجل رقما قياسياً في الحمولات اليوم "

كتب : هبة صبيح الثلاثاء 15-10-2013 10:26

صرح الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن القناة قد سجلت اليوم رقماً قياسياً في الحمولات بلغ 3.6 مليون طن وعبور 50 سفينة للمجرى الملاحي وهو ما يؤكد الثقة الكبيرة للمجتمع الملاحي الدولي في كفاءة إجراءات تأمين قناة السويس وهي المسئولية الجسيمة التي تتولاها قواتنا المسلحة الباسلة بكل كفاءة واقتدار بالتعاون والتنسيق الكامل مع قوات الأمن الداخلي.

وأضاف الفريق مميش بأن هذا الإنجاز يعد تكليلاً لجهود العاملين الشرفاء بهيئة قناة السويس الذين يعملون بكل إخلاص وشرف للحفاظ على معدلات الأداء العالية بقناة السويس لتظل القناة على الدوام الداعم الرئيسي لاقتصادنا القومي وشريانا للخير لمصر والعالم.

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