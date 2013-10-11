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نصر محروس يبدأ حملة الدعاية لألبوم دياب بـ"مش هبطل زن"

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نصر محروس يبدأ حملة الدعاية لألبوم دياب بـ"مش هبطل زن" نصر محروس يبدأ حملة الدعاية لألبوم دياب بـ"مش هبطل زن"

كتب : هشام أمين الجمعة 11-10-2013 16:37

بدأ المنتج نصر محروس حملة الدعاية الخاصة بألبوم المطرب دياب، حيث طرح اليوم أغنية "مش هبطل زن" عبر الإذاعات المصرية والعربية، والأغنية من كلمات نادر عبدالله وألحان محمد يحيى وتوزيع أمير محروس.

ويضم الألبوم 10 أغانٍ تعاون فيها مع عدد من الشعراء، منهم نصر محروس، أمير طعيمة، محمد عاطف، ملاك عادل، والملحنين رامي جمال، عزيز الشافعي، محمد يحيى، أحمد محيي، ومحمد راجح، والموزعين أمير محروس، أحمد إبراهيم ورفيق عاكف.

ويتكتم نصر محروس على اسم الألبوم، لأنه يريد أن يفاجئ الجمهور مثلما حدث مع أغنية "العو"، التي حققت نجاحا كبيرا، وسوف يقوم دياب بتصوير هذه الأغنية نهاية هذا الشهر، على أن يتم عرضها مع توقيت طرح الألبوم نهاية العام.

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