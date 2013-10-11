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"حبيب الملايين" أول أغنية تطالب السيسي بالترشح للرئاسة

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"حبيب الملايين" أول أغنية تطالب السيسي بالترشح للرئاسة "حبيب الملايين" أول أغنية تطالب السيسي بالترشح للرئاسة

كتب : أحمد الطاهري وربيع ممدوح منذ 24 دقيقة

أصدر المطرب شريف حمدي أغنية جديدة تحت عنوان "حبيب الملايين" إهداء للفريق أول عبدالفتاح ، وتعد أول أغنية تطالبه بالتقدم لانتخابات الرئاسة.

بدأت كلمات الأغنية بدور الفريق البطولي وانحيازه لرغبات ومطالب الشعب المصري في 30 يونيو، "كنا في توهة وغربة مكناش عايشين.. وقفت جمب الثورة ياقائد يا أمين"، مطالبة "السيسي" بأن يكمل مشواره الداعم للشعب المصري بالترشح للانتخابات، "كمل جميلك والله يعينك.. كلنا محتاجينك ومصر بتناديلك انت اختيارنا ياحبيب الملايين.. رديت اعتبارنا لما خدت بقرارنا.. أمنت حياتنا ومستقبل ولادنا.. صعب تاني نلاقي زيك انت زعيم".

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