"فرش وغطا" و"فيللا 69" في مهرجان أبوظبي السينمائي

كتب : محمد عبد الجليل الخميس 10-10-2013 16:57

تشارك شركة فيلم كلينك، في مهرجان أبوظبي السينمائي بفيلمي "فيلّا 69" و"فرش وغطا" بعد أن اختارتهما إدارة المهرجان للمشاركة ضمن دورته السابعة التي ستجري في الفترة من 24 أكتوبر حتى 2 نوفمبر.

وعن هذه المشاركة المزدوجة بالمهرجان، علق مؤسس فيلم كلينك المنتج والسينارست محمد حفظي قائلا: "صناع السينما يعتبرون مهرجان أبوظبي السينمائي من أهم المحطات لإطلاق أفلامهم في المنطقة العربية وعالميا، وبالنسبة لنا في فيلم كلينك نضيف هذا إلى التحدي الذي وضعناه لأنفسنا: أن نمزج الأفلام التجارية التي تتوجه للسوق العربي، مع الأفلام الموجهة للخارج ويمكن عرضها عالميا".

ويشهد المهرجان، العرض العالمي الأول للفيلم الروائي الطويل فيلا 69، ضمن مسابقة آفاق جديدة، وهذا في يومي 29 و31 أكتوبر، والفيلم يُعد التجربة الأولى للمخرجة أيتن أمين، وهو من تأليف محمد الحاج، ويقوم ببطولته خالد أبو النجا مع النجمة لبلبة والفنانة الشابة أروى جودة، إنتاج مشترك بين شركة فيلم كلينك وشركة الفن السابع، التي أسسها المخرج وائل عمر منذ فترة قصيرة.

وتدور أحداث فيلم فيلّا 69 حول "حسين"، وهو رجل يعيش في عزلة ببيته، ولكن تأتيه شخصيات من ماضيه لتقتحم عزلته ونمط حياته الأناني وتتغير حياته بعد مقابلته شقيقته وابنها سيف، ونتيجة لذلك تشهد حياته تحولا جذريا في نظرته الجامدة للحياة.

ويخوض فيلم "فرش وغطا" منافسة مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ضمن المهرجان، ويُعرض في يومي 26 و27 أكتوبر، من تأليف وإخراج أحمد عبد الله ويحمل الفيلم تجربة جديدة على السينما المصرية باعتماده على أدنى حد من الحوار بين شخصياته مع التركيز على الحكي من خلال الصورة، في إطار يعتمد على الشكلين الوثائقي والروائي، وتدور أحداثه حول هروب أحد المسجونين خلال الأيام التي تلت 28 يناير2011، وما تلاها من فتح للسجون وانهيار للأمن، حيث يقوم آسر ياسين بدور هذا السجين الذي ينتقل بين عدد من أحياء القاهرة التي تعاني من التهميش.

ويشارك في التمثيل بالفيلم عمرو عابد، ومحمد ممدوح، وسيف الأسواني، ويارا جبران ولطيفة فهمي، وتم تصوير مشاهد الفيلم بالكامل في أماكن حقيقية في منشية ناصر والقاهرة القديمة، وساهمت في الإنتاج شركة مشروع، وهي شركة قام بتأسيسها المخرج أحمد عبد الله بالتعاون مع الممثل آسر ياسين بطل الفيلم، والسينارست والمنتج عمر شامة مؤلف فيلم بعد الموقعة.

كما يشارك "فرش وغطا" في مهرجان لندن السينمائي التابع لـمعهد السينما البريطاني، حيث أنه من المقرر عرض الفيلم في المهرجان يومي 19 و20 أكتوبر في سينما أوديون بوسط لندن، وكان العرض العالمي الأول للفيلم أقيم في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في كندا الذي يُعد أحد أكبر وأعرق المهرجانات السينمائية الدولية.