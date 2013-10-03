الربيعة: وزراء صناعة "التعاون الخليجى" ناقشوا التعاون التجارى والصناعى

أكد وزير التجارة والصناعة السعودى، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن وزراء الصناعة فى دول مجلس التعاون الخليجى ركزوا خلال اجتماعهم فى الرياض، الأربعاء، على زيادة التعاون بين دول المجلس الست فى المجالين التجارى والصناعى ومجال المواصفات والمقاييس.

وقال الوزير الربيعة فى تصريح له فى ختام الاجتماع "لقد تم طرح العديد من المواضيع التى تساعد على تنمية التجارة بين دول الخليج، بالإضافة إلى تنمية الصناعة وتوحيد المواصفات بين الدول المشتركة "، مشيرا إلى وجود اهتمام بالمواضيع الخاصة بالمستهلك والتعاون فيما يتعلق بتوحيد الجهود فى عملية تثقيف وحماية المستهلك، إلى جانب إنشاء مركز للتعاون يختص باستدعاء المنتجات التجارية".

ورأى الدكتور توفيق الربيعة" أن جميع هذه النقاشات ستثمر عن تعاون أكبر ونتائج مميزة تصب فى مصلحة العمل التجارى والصناعى فى دول مجلس التعاون الخليجى".

وأوضح أن الاتفاق على توحيد المواصفات من شأنه أن يسهل عملية نقلها لدول أخرى بكل مرونة وسهولة دون وضع مواصفات جديدة، إلى جانب تيسير التجارة البينية بين دول الخليج".

من جانبه أوضح وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت أنس بن خالد الصالح أن الاجتماع تداول مواضيع مختلفة من أبرزها ضرورة توحيد السياسات الصناعية ما بين دول مجلس التعاون، إضافة إلى أهمية توحيد الخطاب والرؤى أمام اجتماع منظمة التجارة الدولية الذى سيعقد مطلع شهر ديسمبر.

وقال بيان صدر فى ختام الاجتماع الـ37 لوزراء الصناعة بدول المجلس والذى عقد فى مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض "الاجتماع ناقش فى جلسة مغلقة عددا من المواضيع التى من شأنها تحقيق المزيد من التعاون الصناعى الخليجى المشترك، وبحث توصيات اللجنة المشكلة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التنظيم الصناعى الموحد لدول المجلس ولائحته التنفيذية"، كما ناقش الاجتماع "توصيات وكلاء وزارات الصناعة بدول المجلس والتى تضمنت إعداد دراسة لتأسيس مشروع "حاضنة تقنية لدول مجلس التعاون"، وتصورا لآلية تطوير أداء القطاع الصناعى والعمل المشترك فى إطار مجلس التعاون.

وأضاف أن وزراء الصناعة اطلعوا على ما تم بشأن متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الاجتماع الـ36 للجنة التعاون الصناعى وتقرير منظمة الخليج للاستشارات الصناعية حول البرنامج التشغيلى عن النصف الأول من عام 2013.