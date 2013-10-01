محلب:"المجتمعات العمرانية" وافقت على تقسيط رسوم القرار الوزارى للأراضى

كشف المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عن موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال اجتماعه أمس، على إعطاء تيسيرات جديدة للمستثمرين العقاريين للمشروعات الأكبر من 5 أفدنة، تتمثل فى تقسيط رسوم استخراج القرار الوزارى للأراضى على مدار عام.

> وقال محلب فى تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر "المال جى تى إم" التاسع للتمويل: "إنه تم إرجاء التيسيرات الخاصة بالشيكات والمتأخرات على الشركات للعرض على مجلس إدارة هيئة المجتمعات المقبل".

> وأشار الوزير إلى بدء عمل مجتمعات عمرانية جديدة، وتخطيطها، ولكن لم نقم بربطها بغيرها بشبكات نقل ومرافق ملائمة.

> وأضاف الوزير أن الحكومة الحالية عليها عبء تحريك المجتمع، خاصة أن لدينا مشكلات متعددة نحتاج لنسفها من أساسها، لنتمكن من التحرك للأمام، مؤكدا أننا يجب أن نعتمد الفترة القادمة على الطاقة الجديدة والمتجددة من طاقة الشمس التى تتميز مصر بأن بها أعلى تركيز للطاقة الشمسية وتحلية مياه البحار.