أخبار عاجلة

بالصور- أعداد أسئلة "بوكليت الثانوية العامة" في كل المقررات.. والدرجات المخصصة -
تغطية خاصة - تحرك موكب الرئيس السيسي من مقر إقامته متجهاً للبيت الأبيض -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي : مفهوم حل الدولتين ليس منحة أمريكية للجانب الفلسطيني -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي -
«كيا» تعلن موعد الكشف عن سيارات خلايا الوقود -
مجددًا.. «رينو» تطرح «تويزي» في معرض سيول الدولي -
«تويوتا» تطرح «بريوس برايمر» في معرض سيول للسيارات -
تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله -
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

محلب:"المجتمعات العمرانية" وافقت على تقسيط رسوم القرار الوزارى للأراضى

Google+ Print
محلب:"المجتمعات العمرانية" وافقت على تقسيط رسوم القرار الوزارى للأراضى محلب:"المجتمعات العمرانية" وافقت على تقسيط رسوم القرار الوزارى للأراضى

كشف المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عن موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال اجتماعه أمس، على إعطاء تيسيرات جديدة للمستثمرين العقاريين للمشروعات الأكبر من 5 أفدنة، تتمثل فى تقسيط رسوم استخراج القرار الوزارى للأراضى على مدار عام.
> وقال محلب فى تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر "المال جى تى إم" التاسع للتمويل: "إنه تم إرجاء التيسيرات الخاصة بالشيكات والمتأخرات على الشركات للعرض على مجلس إدارة هيئة المجتمعات المقبل".
> وأشار الوزير إلى بدء عمل مجتمعات عمرانية جديدة، وتخطيطها، ولكن لم نقم بربطها بغيرها بشبكات نقل ومرافق ملائمة.
> وأضاف الوزير أن الحالية عليها عبء تحريك المجتمع، خاصة أن لدينا مشكلات متعددة نحتاج لنسفها من أساسها، لنتمكن من التحرك للأمام، مؤكدا أننا يجب أن نعتمد الفترة القادمة على الطاقة الجديدة والمتجددة من طاقة الشمس التى تتميز بأن بها أعلى تركيز للطاقة الشمسية وتحلية مياه البحار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي

تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله

تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا