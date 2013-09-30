مليار ونصف دولار خسائر عائدات السياحة منذ بدء النزاع فى سوريا

بلغت خسائر القطاع السياحى فى سوريا 300 مليار ليرة سورية "مليار ونصف مليار دولار أمريكي" منذ بدء النزاع منتصف مارس 2011، بحسب ما أفاد وزير السياحة بشر رياض يازجى وكالة فرانس برس الاثنين.

وقال يازجى خلال مشاركته فى احتفاليات الوزارة فى يوم السياحة العالمى "إن خسائر القطاع السياحى المباشرة وغير المباشرة تقدر بنحو 300 مليار ليرة سورية".

وأشار الوزير إلى أن هذه الأرقام تشمل الأضرار التى يمكن تقييمها "لكن هناك أضرار لا تقدر بثمن" فى إشارة إلى المعالم الأثرية.

وأكد الوزير أن "نحو 280 منشأة سياحية قد تضررت" بسبب أعمال العنف، مشيرًا إلى أن "الضرر عم جميع المحافظات، إلا أن حلب كانت بالتاكيد أكثر المدن تضررًا سياحيًا"، فى إشارة إلى كبرى مدن الشمال السورى.

ونظمت الوزارة لمناسبة اليوم العالمى للسياحة احتفالية تضمنت معارض للفن التشكيلى والأيقونات القديمة والمنتجات الغذائية التقليدية والصناعات اليدوية الحرفية.

وكانت وزارة السياحة تحدثت فى أرقام نشرتها صحف سورية مطلع هذا العام، عن تراجع حاد فى المداخل السياحية قاربت نسبته 94%.

وشكلت السياحة ما نسبته 12% من إجمالى الناتج المحلى للبلاد قبل اندلاع الأزمة، فى حين كان القطاع يوفر فرص عمل لنحو 11% من اليد العاملة.

وأدى النزاع إلى إغلاق العديد من المنشآت السياحية الصغيرة وتسريح العاملين فيها.

وتشهد سوريا منذ بدء النزاع أزمة اقتصادية غير مسبوقة تمثلت فى تراجع الناتج الوطنى وبلوغ التضخم مستويات قياسية، وارتفاع نسبة البطالة، إضافة إلى تزايد العجز فى ميزان المدفوعات وتراجع الإنتاج النفطى الذى كان مخصصًا للاستهلاك المحلى.