جمعيات حماية المستهلك تضع تسعيرة الخضروات والفواكه الجديدة.. وتحث المواطنين على التمسك بها

رئيس الجمعية: الحملات الرقابية أكدت أن الأسعار في انخفاض.. وكيل الوزارة: نعمل على تفعيلها

كتب : مروة مرسي الإثنين 30-09-2013 15:04

انتشرت تسعيرة الخضروات والفواكه التي أقرها وزير التموين على الصفحات الرسمية لجمعيات حماية المستهلك بالإسكندرية، وذلك لإعلام المواطنين بتسعيرة الخضروات والفواكه والتي لا تتفق مع الأسعار الحالية في الاسواق، وإجبار التجار علي الالتزام بهذه الأسعار والابتعاد عن الغلاء المزايد فيه، ونبهت على المواطنين في حال المخالفة ورفض البيع بهذه الأسعار الإبلاغ على الخطوط الساخنة للجمعيات.

وعلق المواطنون على هذه الأسعار، أنها خيالية ولا تمثل الواقع وأن أسعار الخضروات والفواكه في الأسواق أضعاف هذه الأسعار، مطالبين بضرورة الرقابة على الأسواق وبالأخص في المناطق الشعبية والتنبيه على التجار بالالتزام بهذه الأسعار التي أقرتها الحكومة الحالية.

وقال المهندس جمال زقزوق رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك بالإسكندرية، إن الحملات الرقابية على الأسواق التجارية لضبط من يخالف التسعيرة الإرشادية التي أقرها الوزير، لاحظت أن هناك انخفاضا في الأسعار عن ما كان عليه حيث وصل سعر "الطماطم" إلى جنيهين بدلًا من 4 جنيهات، وكذلك الخضروات.

وأضاف زقزوق أن "الأسعار التي وضعها التجار قبيل تنزيل هذه التسعيرة كانت مبالغة فيها، ولا تراعي المواطن ذا الدخل المتوسط، لافتًا إلى أن عدم التزام التاجر بهذه الأسعار سيعرضه للمساءلة القانونية، مشيرًا إلى أن هناك حملات من قبل لجان الرقابة من الوزارة والجمعيات والمحافظة لضبط من يخالف هذه الأسعار ويستغل الظروف التي تمر بها البلاد.

ومن جانبه، أوضح محمد خليفة وكيل وزارة التموين والتجارة الدخيلة بالإسكندرية، أن المديرية اجتمعت مع التجار بالغرفة التجارية لإعلامهم بتسعيرة الخضروات والفواكه الجديدة التي أقرها وزير التموين خلال الأيام السابقة، والتي تحدد أسعار الفواكه والخضروات وتحد من غلاء الأسعار الموجود بالأسواق.

وأضاف أن "هناك حملات رقابية على الأسواق من قبل المراقبين من أجل التأكد من التزام البائعة والتجار بهذه الأسعار التي أقرتها الوزارة، لافتة إلى أن الأمر لم يطبق بشكل صريح، وهناك البعض لم يلتزم بهذه الأسعار إلا أن المديرية تعمل على تفعليها خلال المرحلة المقبلة.